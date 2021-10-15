İlk kez bir kadın futbol kulübü başkanlığına aday: İmam resmi adaylığını açıkladı

BTM 1. Lig temsilcisi Türkmenköy Aydın Spor Kulübün’de 15 Ekim Cuma günü yapılacak olan başkanlık seçiminde ülkenin tecrübeli futbolcusu Ali İmam’ın eşi Emine İmam adaylık başvurusunu yaptı.

Eşi Ali İmam’ın ülke futboluna uzun yıllar hizmet ettiği ve etmeye devam ettiği süreçte eşi Emine İmam’ın da kulüp başkanlığına adaylığını açıklaması sonrasında, Türkmenköy’de Cuma günü yapılacak olan seçim öncesinde Emine İmam’a destekler çığ gibi büyüyor.

Ülkede seçilmesi durumunda ilk kadın kulüp başkanı olacak olan Emine İmam’a kadın çevresinin de ciddi destek verdiği ve olası seçilmesi durumunda yönetiminde yer almak için elinde kalabalık liste olduğu öğrenildi.

Köyde uzun zamandır aday çıkmaması sonrasında bu işe soyunduğunu da belirten Emine İmam, kendisinin de Cuma günkü yapılacak seçim öncesinde heyecanlı olduğunu ifade etti.