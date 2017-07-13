 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.810
  • Altın 139,961
  • Dolar 3,5668
  • Euro 4,0733
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

İlk kez bir madde Dünya'nın yörüngesine ışınlandı

»
İlk kez bir madde Dünya'nın yörüngesine ışınlandı
Uzay Yolu filmlerinde sık sık izleyicinin karşısına çıkan 'ışınlanma' teknolojisi, yavaş ancak emin adımlarla gelişiyor.

Son olarak Çinli bilim insanları, Dünya'nın yörüngesine bir fotonu ışınlamayı başardıklarını açıkladı.

Yapılan duyuruda, 500 kilometre uzaklıktaki bir kuantum uydusuna fotonun başarıyla ışınlandığı belirtildi.

Işığın temel birimi olan partiküllere foton adı veriliyor.

Başarıyla sonuçlanan deney ile dünya ve uzay arasındaki ilk kuantum veri ağı da kurulmuş oldu.

Kuantum Işınlaması nasıl oluyor?

Kuantum ışınlaması maddenin enerjiye dönüştürülerek uzay-zamanda hareket ettirilmesi olarak tanımlanıyor.

Kuantum ışınlamasında foton çiftleri kullanılıyor. Foton çiftleri arasındaki mesafe ne olursa olsun, bir tanesinin gösterdiği tepki diğerini de etkiliyor.

Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği son ışınlama ise bugüne kadarki en uzun mesafeli kuantum ışınlaması olarak kayda geçmiş durumda.

_96902737_gettyimages-493915903.jpg

NE İŞE YARAYACAK?

Çin, başarıyla sonuçlanan deneyin 'kuantum interneti için ilk adım' olduğunu duyurdu.

Partiküllerin fiziksel temas olmaksızın veri aktarımı gerçekleştirebildiği kuantum internetinin, hayata geçtiğinde veri aktarım hızında da devrim niteliğinde bir gelişme olacağı ddüşünülüyor.

Kuantum ışınlamasının tıp alanında da kullanılabileceği teorisi üzerinde duruluyor.

Gelecekte, organları oluşturan partiküllerin ışınlama yoluyla kopyalanarak veri halinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda bu veri depolarındaki organ parçacıklarıyla tedavilerin yapılabileceği üzerinde duruluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • WhatsApp’a ‘gece modu’ özelliği07 Temmuz 2017 Cuma 18:24
  • Instagram’da takipçi artırma yöntemlerine sert yaptırım!07 Temmuz 2017 Cuma 18:20
  • Tüm dünyaya internet sağlayacak drone03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12
  • PlayStation Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunları açıklandı!01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:06
  • Akıllı telefonunuzun ekranı dev bir parmak izi okuyucusuna dönüşüyor!01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:28
  • İşte şifrenizi korumak için yapmanız gereken işlemler...01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:31
  • Dev siber saldırıya karşı ‘aşı’ geliştirildi!29 Haziran 2017 Perşembe 11:22
  • Snapdragon 450 işlemcisi tanıtıldı!29 Haziran 2017 Perşembe 10:47
  • Parmak izi okuma teknolojisinde bir ilk!29 Haziran 2017 Perşembe 10:26
  • NASA’dan flaş açıklama! O iddia yalan28 Haziran 2017 Çarşamba 13:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti