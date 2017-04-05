İlk kez erkekler için doğum kontrol iğnesi geliştirildi!

Hindistan'da erkekler için geliştirilen doğum kontrol jeli, insanlar üzerinde 13 yıl başarıyla denendikten sonra izin aşamasına geldi.

Kadın doğum kontrol hapı satan ilaç devleri ilgi göstermediği için ilaç, onay alması halinde Hindistan'da üretilecek.

Dünya genelinde yılda 10 milyar dolarlık kadın doğum kontrol hapı ve 3.5 milyar dolarlık prezervatif satılıyor.

100 YIL SONRA

İlacın piyasaya çıkmasıyla bir asırdan uzun bir süredir üzerinde çalışılan erkek doğum kontrol yöntemi hayata geçmiş olacak.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, 76 yaşındaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guha tarafından geliştirilen yöntemle, testiste sperm taşıyan damarlara, erimiş çikolata yoğunluğundaki bir jel şırınga ediliyor.

Pozitif yüklü bu jel, negatif yüklü sperm üzerinde tampon görevi görüyor, spermlerin baş ve kuyruklarını bozarak dölleme yeteneğini ortadan kaldırıyor.

Yıllarca etkili olan bu jel istenmesi halinde testise yapılan ikinci bir iğneyle etkisizleştiriliyor ve spermler yeniden normal olarak penise ulaşıyor.

Risug adı verilen ve bilinen hiçbir yan etkisi olmayan jelin iki yıl içinde piyasaya çıkması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015'te yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde, doğum kontrolünde erkekler aktif bir rol almaya yanaşmıyor.

Başka bir ifadeyle çiftler arasında sorumluluğu daha çok kadınlar üstleniyor.

Kadınların yüzde 60'ı doğum kontrol hapı alıyor ya da modern doğum kontrol yöntemlerinden yararlanıyor.

Çiftler arasında doğum kontrol hapı kullanmayan ve sadece partnerinin prezervatif takmasıyla yetinen kadınların oranı yüzde sekiz.

Yeni yöntemin gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi olmayan 225 milyon kadın üzerindeki yükü hafifletebileceği belirtiliyor.