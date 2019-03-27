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İlk kez Kıbrıslı Rum ve Türk öğrenciler birlikte Lefkoşa'da ortak 'gezi-gözlem' etkinliği yaptı

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Teknik Komiteler Genel Koordinatörü ve EğitimTeknik Komitesi Eş-Başkanı Meltem Onurkan-Samani, bugün Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin gerçekleştirdiği "Lefkoşa'dan öğrenmek" temalı ortak 'gezi-gözlem' etkinliğiyle ilgili açıklama yaptı. 
İlk kez Kıbrıslı Rum ve Türk öğrenciler birlikte Lefkoşa'da ortak 'gezi-gözlem' etkinliği yaptı

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü ve EğitimTeknik Komitesi Eş-Başkanı Meltem Onurkan-Samani, bugün Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin gerçekleştirdiği "Lefkoşa'dan öğrenmek" temalı ortak 'gezi-gözlem' etkinliğiyle ilgili açıklama yaptı. 

İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi'nin yeni bir güven yaratıcı önlemin pilot uygulamasını bugün  gerçekleştirdiğini söyleyen Samani, komitenin ilk kez ortak bir gezi gözlem etkinliği düzenlediğine vurgu yaptı. Samani, etkinliğe iki taraftan ortaokul seviyesinde toplam 52 öğrenci, öğretmen ve okul  müdürlerinin katıldığını kaydetti.  Meltem Samani, okul saatlerinde gerçekleştirilen etkinliğe Kuzey'den Atleks Sanverler Orta okulundan 25 öğrenci, 4 öğretmen ve okul müdürü katıldığını bildirdi. 

“Lefkoşa’dan öğrenmek” temasıyla düzenlenen etkinlikte kuzeyi ve güneyiyle eski Lefkoşa’nın tarihi ve kültürel yerleri birlikte gezildiğini ifade eden Samani, "yürüyerek gerçekleştirilen  gezide  Lefkoşa’nın çok kültürlü karakterinin öğrenciler tarafından birlikte keşfedilmesi etkinliği yapıldı" dedi. 

Gezinin sorunsuz ve başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Meltem Samani, benzer gezilerin Lefkoşa dışındaki şehirleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. 

 Samani, 2015’te kurulan komitenin faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.     İki taraf eğitim sistemlerinin mevcut durumu hakkında bir rapor hazırlayıp liderlere sunulduğunu aktaran Samani, raporda iki eğitim sisteminin iyileştirilmesi için öneriler de bulunduğunu hatırlattı.

 Meltem Samani, iki taraftan her derece okuldan öğrenci ve öğretmenler için tek toplumlu ve iki toplumlu eğitsel aktiviteler düzenlendiğini, bu aktivitelerin, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı barış eğitimi aktiviteleri niteliğinde olduğunu söyledi. 

Bugüne kadar 3000’den fazla öğrencinin bu faaliyetlere katıldığını bildiren Samani, benzer bir programın öğretmenlere yönelik olarak da uygulanmakta olduğunu ve iki taraftan öğretmenler arasında 

yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Meltem  Samani iki liderin Kasım 2015’teki önemli uzlaşısıyla eğitim alanında ilk kez bir  komite kurulmuş, yeni nesillerin 

birbirleriyle temas ve iletişimini teşvik etmek suretiyle ön yargılı yetişmelerinin önüne geçilmesi ve ırkçılık, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele becerilerinin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir." dedi.  Samani , gezi-gözlem programının pilot aşamasının 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek olup, diğer şehirlerin gezilmesini de kapsayacağını belirtti.

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