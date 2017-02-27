İlk kez LGBTİ temalı bir yapım en iyi film Oscar’ını aldı: Moonlight

Oscar ödül töreninde, 'en iyi film' ödülünü önce La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi

89'uncu Oscar ödülleri, ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Chiron isimli Afro-Amerikan bir gencin cinselliği ve kimliğiyle ilişkisini hayatının üç farklı dönemine odaklanarak perdeye taşıyan Moonlight, en iyi film Oscar’ını aldı.

Oscar ödül töreni gecesinde, 'en iyi film' ödülünü önce müzikal yapım La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi.

En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Moonlight’tan Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. Moonlight, en iyi uyarlama senaryo ödülünü de kazandı.

Dolby Tiyatrosu'nda, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in sunumuyla sunduğu gecede Kimmel, konuşmasının başında ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaparak, "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" dedi.

Moonlight hakkında

Moonligt, Barry Jenkins tarafından yönetilen ve senaryosu Jenkins tarafından Tarell Alvin McCraney'in In Moonlight Black Boys Look Blue kitabından uyarlanan 2016 Amerikan yapımı dram filmi.

Film dünya galasını 2016'da Telluride Film Festival'nde yaptı. Eleştirmenler tarafından oldukça yüksek bir başarı sağlayan film Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016'nın en iyi 10 filminden biri olarak seçildi. 74. Altın Küre Ödülleri'nde 6 adaylık elde eden film sadece Drama Dalında En İyi Film ödülünü kazandı. Ayrıca 70. BAFTA Ödülleri'nde 4 adaylık elde etti.