 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.137
  • Altın 145,245
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,8091
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

İlk kez LGBTİ temalı bir yapım en iyi film Oscar’ını aldı: Moonlight

»
İlk kez LGBTİ temalı bir yapım en iyi film Oscar’ını aldı: Moonlight
Oscar ödül töreninde, 'en iyi film' ödülünü önce La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi

89'uncu Oscar ödülleri, ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Chiron isimli Afro-Amerikan bir gencin cinselliği ve kimliğiyle ilişkisini hayatının üç farklı dönemine odaklanarak perdeye taşıyan Moonlight, en iyi film Oscar’ını aldı.

Oscar ödül töreni gecesinde, 'en iyi film' ödülünü önce müzikal yapım La La Land'in aldığı açıklandı ancak daha sonra filmin yanlışlıkla anons edildiği belirtilerek, ödül Moonlight'a verildi.

En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Moonlight’tan Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. Moonlight, en iyi uyarlama senaryo ödülünü de kazandı.

Dolby Tiyatrosu'nda, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in sunumuyla sunduğu gecede Kimmel, konuşmasının başında ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaparak, "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" dedi.

Moonlight hakkında

Moonligt, Barry Jenkins tarafından yönetilen ve senaryosu Jenkins tarafından Tarell Alvin McCraney'in In Moonlight Black Boys Look Blue kitabından uyarlanan 2016 Amerikan yapımı dram filmi.

Film dünya galasını 2016'da Telluride Film Festival'nde yaptı. Eleştirmenler tarafından oldukça yüksek bir başarı sağlayan film Amerikan Film Enstitüsü tarafından 2016'nın en iyi 10 filminden biri olarak seçildi. 74. Altın Küre Ödülleri'nde 6 adaylık elde eden film sadece Drama Dalında En İyi Film ödülünü kazandı. Ayrıca 70. BAFTA Ödülleri'nde 4 adaylık elde etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bilim insanlarının üniversitelerden uzaklaştırılması kabul edilemez21 Şubat 2017 Salı 10:33
  • Bulut Öncü trafik kazasında yaşamını kaybetti20 Şubat 2017 Pazartesi 12:40
  • Yüzlerce LGBTİ eşit haklar için öpüştü15 Şubat 2017 Çarşamba 13:56
  • 2015’te en az 407 homofobik ve transfobik hak ihlali!15 Şubat 2017 Çarşamba 13:54
  • Kadın ve LGBTİ odaklı medya sivil toplumu güçlendiriyor15 Şubat 2017 Çarşamba 13:51
  • “Merhaba Canım”: İnterseks olmak15 Şubat 2017 Çarşamba 13:50
  • ABD’de Ulusal Onur Yürüyüşü!14 Şubat 2017 Salı 11:44
  • Referandum bahane, Akit’in nefreti klişe10 Şubat 2017 Cuma 14:20
  • 9. Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı!10 Şubat 2017 Cuma 14:16
  • ABD’de LGBTİ haklarını önümüzdeki dönemde ne bekliyor?09 Şubat 2017 Perşembe 12:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti