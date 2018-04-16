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İlk kez takvimden bahsettiler

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Politis gazetesi, Kıbrıs Rum müzakerecisi Andreas Mavroyannis ve eski Kıbrıs Türk Müzakereci Özdil Nami’yle, Kıbrıs sorunu ve müzakerelere ilişkin gerçekleştirdiği iki ayrı söyleşiye geniş yer verdi.
İlk kez takvimden bahsettiler

Özdil Nami, “kişisel görüşlerini ifade ettiğini vurguladığı” söyleşisinde özetle, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden, ancak bir takvim çerçevesinde devam etmesi gerektiğini ifade etti.
 

Kıbrıs Rum Müzakereci Mavroyannis ise, çözüme ulaşılabilmesi için belirli bir takvimin olabileceğini ancak bunun öncesinde stratejik bir anlaşmaya varılması gerektiğini savundu.
 

Mavroyannis ve Nami söyleşilerinde, Crans Montana zirvesi ve müzakerelerde ele alınan unsurları ve uzlaşı veya uzlaşmazlık noktalarını ayrıntılı şekilde dile getirdi.

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