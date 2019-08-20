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İlk kez tespit edildi: Kara delik nötron yıldızını yuttu

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İlk kez bir kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi.
İlk kez tespit edildi: Kara delik nötron yıldızını yuttu

Phys.org sitesinin haberine göre Avustralya Ulusal Üniversitesi araştırmacıları başta olmak üzere uzay bilimciler, boyutları Güneş’in iki katına ulaşabilen nötron yıldızlarından birinin kara delik tarafından yutulduğunu ilk kez gözlemledi.

ABD ve İtalya’daki kütle çekim dalgası keşif makineleri, 14 Ağustos 2019’da Dünya’dan 1,2 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir felaketin dalgalarını tespit etti.

‘900 milyon yıl önce’

Araştırma ekibinden Profesör Susan Scott, yaklaşık 900 milyon yıl önce bir kara deliğin yoğun bir nötron yıldızını yuttuğunu, ancak tam görüntünün alınamadığını dile getirdi.

İki maddenin de boyutlarını anlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Scott, daha önce tespit edilen en küçük kara deliğin Güneş’in beş, en büyük nötron yıldızının da Güneş’in iki katı büyüklüğünde olduğunu belirtti.

 

Profesör Scott, kara deliğin nötron yıldızını yuttuğuna dair bulgularına rağmen aksi bir durumun da ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Ancak çok ama çok az merak uyandıran bir olasılık daha var: Yutulan nesnenin evrende daha önce hiç tesadüf etmediğimiz çok ufak boyuta sahip bir kara delik olması. Bu gerçekten bize harika bir teselli ödülü olurdu.”

Nötron yıldızı nedir?

Nötron yıldızı, yıldızların yaşamlarının son bulabileceği biçimlerden biridir. Bir nötron yıldızı dev bir yıldız Tip II, Tip Ib veya Tip Ic bir süpernova olarak patladıktan sonra geri kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşur. Bu yıldızlar neredeyse tamamen nötronlardan oluşsa da az miktarda proton ve elektron da içerir. Bu proton ve elektronlar olmadan nötron yıldızları uzun süre var olmaya devam edemezdi. Çünkü nötronlar serbest haldeyken kararsızdır ve beta ışıması yaparak kısa süre içinde proton ve elektronlara ayrışır. Ancak yıldızın içindeki yüksek basınç sebebiyle proton ve elektronların birleşerek nötronlara dönüşmesi, nötron yıldızlarının daha kararlı bir yapıya sahip olmasını sağlar.

 

 

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