  • BIST 1.737,330
  • Altın 671,98
  • Dolar 11,2110
  • Euro 12,7066
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

İlk Korona Hastası Bulundu! Wuhan'daki Canlı Hayvan Pazarında Çalışan Bir Kadın

» »
Arizona Üniversitesi'nde görevli Dr. Michael Worobey kapsamlı bir analiz hazırlayarak dünya üzerindeki ilk koronavirüs hastasını bulduğunu bildirdi.
İlk Korona Hastası Bulundu! Wuhan'daki Canlı Hayvan Pazarında Çalışan Bir Kadın

İlk korona hastasının Wuhan'daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kadın olduğunu ifade eden Worobey, "Pazarcının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile bağı vardı ve hastanedeki ilk hastaların verilerine baktığımızda salgının o bölgede çıktığı görülüyor" sözlerine yer verdi.

ABD'nin önde gelen kurumlarından Arizona Üniversitesi'nde görevli Dr. Michael Worobey, bilimsel bir analiz hazırladı. Dünyanın önde gelen bilim-teknoloji dergilerinden Science'ta yayınlanan kapsamlı araştırma ile birlikte Worobey, ilk koronavirüs hastasını bulduğunu açıkladı.

WOROBEY İLK HASTAYI BULDUĞUNU AÇIKLADI

Verileri inceleyen ve kariyerini de virüs evrimi üzerine inşa eden Worobey, koronavirüsün bir laboratuvarda ortaya çıkmadığını açıkladı. Worobey, "İlk hasta Wuhan'daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kişiydi" dedi.

İLK HASTANIN BAY CHIN OLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemesinde hatalar olduğunu açıklayan Worobey, "İlk koronavirüs hastasının 8 Aralık'ta ortaya çıkan 41 yaşındaki Bay Chin isimli muhasebeci olduğu iddiaları gerçek değil. O, Wuhan'daki hayvan pazarından çok uzaklarda yaşıyordu. Fakat hayvan pazarında tezgahta çalışan ve üç gün sonra hastalanan kadın ilk hasta" ifadesini kullandı.

SALGININ DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARINDAN ÇIKTIĞI GÖRÜLÜYOR

Ünlü bilim insanı, "Pazarcının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile bağı vardı ve hastanedeki ilk hastaların verilerine baktığımızda salgının o bölgede çıktığı görülüyor" iddiasını ortaya attı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir Sonraki Corona Virüsünü Fareler Yayabilir19 Kasım 2021 Cuma 17:51
  • Tam aşılı kavramı değişiyor: Uzmanlardan Covid-19 aşısı uyarısı19 Kasım 2021 Cuma 15:02
  • İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne kayıtlı olmadan ilaç satmaktan tutuklandı19 Kasım 2021 Cuma 13:59
  • Uzmanlar pankreas kanserinin en büyük nedeni açıkladı!18 Kasım 2021 Perşembe 21:08
  • Bill Gates: "Gelecek sene Kovid kaynaklı ölümler..."18 Kasım 2021 Perşembe 20:08
  • DİKKAT! Bu sorunu olanlar Covid-19'u daha şiddetli geçiriyor!18 Kasım 2021 Perşembe 19:49
  • Bir Kovid-19 İLACI daha! AB, ilacı değerlendirmeye aldı18 Kasım 2021 Perşembe 19:35
  • YDÜ: KKTC’de görülen COVID-19 vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı18 Kasım 2021 Perşembe 12:52
  • Uzmanından aşı çağrısı!18 Kasım 2021 Perşembe 12:50
  • Yakın Doğu Üniversitesi: KKTC’de görülen COVID-19 vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı18 Kasım 2021 Perşembe 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti