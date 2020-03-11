  • BIST 102.290
  • Altın 327,903
  • Dolar 6,1346
  • Euro 6,9451
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İlk Koronavirüs vakası açıklandı, İstanbullular sokağa maskeyle çıktı

»
İlk Koronavirüs vakası açıklandı, İstanbullular sokağa maskeyle çıktı
İlk Koronavirüs vakası açıklandı, İstanbullular sokağa maskeyle çıktı

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasanın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşların maskeyle sokağa çıktığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.

Metrobüse binen bazı vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. 

1583911327151-ma.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ByLock'ta 'LOVE' grubu kurup eş sipariş etmişler; "Akif Bey çok seçici, teni beyaz, boyu 1.65’ten yukarı olacak"10 Mart 2020 Salı 19:06
  • Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'nin antibakteriyel sabun ihracatı arttı10 Mart 2020 Salı 18:54
  • THY'den ücretsiz bilet değişikliği açıklaması:İç hatlar ve Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşlarını kapsamıyor10 Mart 2020 Salı 18:52
  • İstanbul'a inen uçakta Koronavirüs şüphesi; yolcular dakikalarca bekletildi10 Mart 2020 Salı 18:37
  • Abdurrahman Dilipak: Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır10 Mart 2020 Salı 15:11
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek10 Mart 2020 Salı 15:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Korona' dedi, büyükelçinin elini sıkmadı10 Mart 2020 Salı 14:51
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile) diyalog bakımından yeni bir faza geçtik”10 Mart 2020 Salı 13:47
  • TSK konvoyu Rusya tarafından gözlem noktalarına ulaştırıldı10 Mart 2020 Salı 13:36
  • Anlaşma yok: Erdoğan, AB masasını terk etmiş10 Mart 2020 Salı 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti