İlk kriz: Belediyelere yapılması gereken Devlet katkısı yatmadı

Belediyelere yapılması gereken Devlet katkısı yatmadı. İçişleiri Bakanlığı gereken evrağı Maliye'ye göndermedi.

Hükümetin düşmesi ile birlikte İçişleri Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı'na gönderilmeyen yazı nedeni ile Belediyelere yapılması gereken Devlet katkısı yatmadı.

28 Belediye'ye Maliye'de hazır olan paranın İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanmaması nedeni ile Maliye tarafından Belediyelere aktarılamadığı bildiriliyor.

UBP'li İçişleri Bakanı'nın gereken bürokratik işlemleri yapmadığı belirtiliyor.

Bazı Belediyelerin maaşları ödeyemeyeceği konuşuluyor.

Yenierenköy ve Esentepe Belediyesinde ise 5 aydır çalışanlar maaş alamıyor.