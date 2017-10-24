İlk maçlar oynanıyor

Bu yıl 3’üncü kez Omaç Başat ismiyle düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Halı Saha Turnuvası bugün başlıyor.

Sponsorluğunu Türk Bankası’nın üstlendiği, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilecek olan KTSYD 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası, Gençlik Gücü Halı Sahası’nda yer alacak. Turnuvada ilk maçlar bugün ve 26 Ekim Perşembe günleri oynanacak. Turnuvada bugün dört takımın yer aldığı A Grubu’nda iki maç oynanacak. Saat 19.00’da NPN – Yenidüzen Gazetesi, saat 21.00’de de BRT – Kıbrıs Gazetesi maçları oynanacak. Üç takımlı B Grubu’nda Perşembe günü oynanacak olan Havadis Gazetesi – Diyalog Medya Kurumu karşılaşması ile ilk hafta tamamlanacak. Arena Spor Kolik haftayı bay geçecek. İlk haftanın programı şöyle:

BUGÜN

A Grubu: NPN – Yenidüzen (19.00)

A Grubu: BRT – Kıbrıs (21.00)

26 EKİM PERŞEMBE

B Grubu: Havadis – Diyalog (20.00)

Arena Spor Kolik (Bay)