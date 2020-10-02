Marvel, ilk Müslüman süper kahraman dizisi için başrolünü seçti. Disney + kanalı için çekilecek dizide, süper kahraman Ms. Marvel’a dönüşen Kamala Khan karakterini 18 yaşındaki Iman Vellani canlandıracak. Marvel yetkilileri, daha sonra çekilecek filmlerde de Vellani’nin rol almasını planlıyor.