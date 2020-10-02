İlk Müslüman süper kahraman Ms. Marvel dizisi geliyor
Marvel, ilk Müslüman süper kahraman dizisi için başrolünü seçti. Disney + kanalı için çekilecek dizide, süper kahraman Ms. Marvel’a dönüşen Kamala Khan karakterini 18 yaşındaki Iman Vellani canlandıracak. Marvel yetkilileri, daha sonra çekilecek filmlerde de Vellani’nin rol almasını planlıyor.
Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel, dizi olarak seyirci karşısına çıkacak. Karaktere hayat verecek oyuncu seçildi.
02 Ekim 2020 Cuma 22:07
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