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İlk Okul Çantam Projesi Bakan Taçoy'un Katılımı İle Başladı

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İlk Okul Çantam Projesi Bakan Taçoy'un Katılımı İle Başladı
İlk Okul Çantam Projesi Bakan Taçoy'un Katılımı İle Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen ‘‘İlk Okul Çantam Projesi’’  kapsamında,  Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan  ailelerin çocuklarına içerisinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantaları dağıttı.

Bakan Taçoy, bu sabah, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde çocuklara ‘‘İlk Okul Çantam’’ Projesi kapsamında  çanta dağıttı.

 Çanta dağıtımında projeye katkı koyan  Casino İşletmecileri  Birliği Başkanı Ahmet Arkın , Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirlikleri temsilcileri hazır bulundu.

Casino İşletmecileri Birliği yetkililerine  projeye katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Taçoy, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde;  dar gelirli ailelere, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak , yeni eğitim ve öğretim yılında bir nebze de  olsa ekonomik destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Taçoy, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin  artması temennisiyle, çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen  ‘İlk  Okul Çantam Projesi’ kapsamında, 7-16 Eylül tarihleri arasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirlikleri ile Büroları’nda , Daire’den yardım alan ailelerin anaokula ve ilkokula başlayacak olan çocuklarına  okul çantası temin edilecek.

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