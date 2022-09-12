" İlk Okul Çantam Projesi " Geçitkale İlkokulu’nda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘‘İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında, bugün Geçitkale İlkokulu’na başlayacak, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına, içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta dağıtıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Geçitkale İlkokulu Müdürü Cemal Tamcoşar, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği temsicileri ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora’nın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, ayrıca Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından ihtiyaçlı çocuklara ayakkabı ile üniforma bağışında bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, Bayramoğlu Ayakkabı sponsorluğunda okula başlayacak çocuklara dernek üyelerinin katkılarıyla, ayakkabı ve üniforma bağışında bulunduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçitkale İlkokulu Müdürü Cemal Tamcoşan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a ve yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen kısa sürede çok büyük işler yapan Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’ne, eğitime ve Geçitkale İlkokulu’na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Geçitkale İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora da, yardımlarından dolayı Bakan Taçoy’a ve dernek temsilcilerine teşekkür etti. Baybora, özelde Geçitkale İlkokulu, genelde tüm okulların yaşadığı sıkıntıların hayırsever kurumlar ve bu sıkıntılara duyarlı bakanlar olduğu sürece bir nebze aşılabileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, yalnızca Geçitkale İlkokulu’nda değil, her bölgede sıkıntıların yaşandığını, bu sıkıntıların aşılması için gönüllü kurum ve kuruluşların dayanışma içinde işbirliği yaptığını belirterek, Bakanlığın ulaşabildiği her yere ‘’ İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin ana okul ve ilkokula başlayacak çocuklarına çanta desteği sağlayacağını kaydetti.

‘‘Hayırsever kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dokunabildiğimiz her yere dokunacağız’’ şeklinde konuşan Taçoy, devlet ve sivil toplumla bir arada , hoşgörü ve diyalog içinde sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Taçoy, çocuklara ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.