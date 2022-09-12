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" İlk Okul Çantam Projesi " Geçitkale İlkokulu’nda

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" İlk Okul Çantam Projesi " Geçitkale İlkokulu’nda
" İlk Okul Çantam Projesi " Geçitkale İlkokulu’nda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından hayata geçirilen ‘‘İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında,  bugün Geçitkale İlkokulu’na  başlayacak, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına, içlerinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta dağıtıldı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,  Geçitkale İlkokulu Müdürü  Cemal Tamcoşar,  Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği temsicileri ve  Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora’nın  katılımı ile gerçekleşen etkinlikte,  ayrıca Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından ihtiyaçlı çocuklara  ayakkabı ile üniforma bağışında bulunuldu.

 

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin, Bayramoğlu Ayakkabı sponsorluğunda  okula başlayacak çocuklara dernek üyelerinin katkılarıyla,  ayakkabı ve üniforma bağışında bulunduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

 

Geçitkale İlkokulu Müdürü  Cemal Tamcoşan da  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a  ve yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen kısa sürede çok büyük işler yapan Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’ne, eğitime ve Geçitkale İlkokulu’na   katkılarından dolayı teşekkür etti.

 

Geçitkale İlkokulu’nda öğretmenlik yapan   Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası  Başkanı Mustafa Baybora da,  yardımlarından dolayı Bakan Taçoy’a ve dernek temsilcilerine teşekkür etti. Baybora, özelde Geçitkale İlkokulu, genelde tüm okulların  yaşadığı sıkıntıların  hayırsever kurumlar ve bu sıkıntılara duyarlı bakanlar olduğu sürece bir nebze   aşılabileceğini söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da,  yalnızca Geçitkale İlkokulu’nda değil, her bölgede sıkıntıların yaşandığını, bu sıkıntıların aşılması için  gönüllü kurum ve kuruluşların dayanışma içinde işbirliği yaptığını belirterek, Bakanlığın  ulaşabildiği her yere ‘’ İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin  ana okul ve ilkokula başlayacak çocuklarına  çanta desteği  sağlayacağını kaydetti. 

 

‘‘Hayırsever kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde, bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dokunabildiğimiz her yere dokunacağız’’ şeklinde konuşan Taçoy,   devlet ve  sivil toplumla  bir arada , hoşgörü ve diyalog içinde  sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinin önemine  vurgu yaptı. Taçoy,  çocuklara ve öğretmenlere  yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

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