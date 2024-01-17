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SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!

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İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!
İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!

Koop-Süt Yönetim Kurulu kararı ile süt ve süt ürünlerine zam yapıldı.

İşte yeni fiyatlar:

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