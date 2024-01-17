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İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!
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17.01.2024 10:50
İlk onlar zam yaptı! Koop Süt Ürünlerine Zam!
Koop-Süt Yönetim Kurulu kararı ile süt ve süt ürünlerine zam yapıldı.
İşte yeni fiyatlar:
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