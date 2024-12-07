İlk parti Amerikan silahları RMMO’nun elinde

Fileleftheros “Milli Muhafız Ordusu’na Amerikan Silahı… ABD Tarafından Silah Ambargosunun Kaldırılmasından Sonra İlk Kez… Süper Güç İle Güvenlik Bağlarında Yeni Gelişme” başlığıyla manşete çektiği haberinde ABD’den alınan ilk partide, bütün aksesuarları ile birlikte, son teknoloji ürünü 5,56 mm’lik M5 tipi kısa namlulu hafif askeri tüfek, gece görüş dürbünü, M203 tipi bomba-atar bulunduğunu yazdı.

Ambargonun kaldırılma kararının başta kısmi olduğu ve ölümcül silahları kapsamadığı hatırlatılan haberde, daha sonra ABD’nin, ilgili yasasında değişiklik yapması üzerine ilk parti silahın “Colt Defence isimli şirketten satın alındığı kaydedildi.

Habere göre, M5’lerin bir kısmı RMMO Deniz Komutanlığı Su Altı Tahrip (SAT) Birliği’ne verildi ve halen gece ve gündüz atışlarında kullanılıyor. Bir kısmı da Rum Polis Çevik Kuvveti’ne (MMAD) teslim edildi.

M5’ler su altından kıyıya çıkışın hemen ardından, sıkışma yapmadan ve hem sağlaklar hem solaklar tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyacak niteliklere sahip. SAT birliğine alınan ve SAT komandolarının kasklarında takılan gece görüş dürbünler de çıplak gözle görülemeyen kızılötesi spektrumdaki silahların tam olarak kullanılmasını sağlıyor.

Gazete “Colt Defence” şirketinden, 40 mm’lik bomba fırlatmak için silahlara monte edilen M203 tipi bomba-atar da alındığını ancak “teslim alınanlar arasında en önemlisinin, geniş aksesuar yelpazesi" olduğunu yazdı, şöyle devam etti:

“Yani, red dot (kırmızı nokta ) kabiliyetine sahip Trijicon MRO gündüz dürbünü, görünür ve kızılötesi spektrumda çalışma olanağına sahip IN-FORCE taktik lens, görünür ve kızılötesi spektrumda nişan alma ışını gönderen Steiner DBAL-A3 lazer nişanlayıcı ve HUXWRF HX-QD susturucular.”

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı’nın merkezi Connecticut eyaletindeki Hartford kentinde bulunan “Colt Defence” isimli şirketle yaptığı sözleşme sonrasında, şirketin elinde bu yıl imal edilmiş ürün bulunduğu için süratle gerçekleştirildi.

Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO, Amerikan silahlarını edinme kararını “iki taraf arasında operasyonel birlikte hareket etme kabiliyetlerini artırmak için aldı.

SAT için alınan Amerikan silahlarının sadece başlangıç olduğu, RMMO’nun talip olabileceği yeni silah sistemleri alımı ve Amerikan stoklarından malzeme fazlası elde etmekle devam edeceği belirtilen haberde, RMMO’nun talip olabileceği silah sistemlerine “FGM-148 Javelin tipi tanksavar füze fırlatıcı” örnek gösterildi.

-“Girne sahil güvenlik botu RMMO’ya devir-teslim edildi”

Aynı gazete Yunanistan’da faaliyet gösteren “Safe Bulkers Ιncorporated” isimli şirketin RMMO’ya zor koşullarda görev yapabilme kabiliyetine sahip modern bir sahil güvenlik botu hibe ettiği, “Kerinia” (Girne) adı verilen sürat botunun devir tesliminin dün Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre devir teslim, Rumların “deniz kuvvetlerinin koruyucusu” olduğuna inandığı Ayiu Nikolau yortusu olan dün gerçekleştirildi. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas törende yaptığı konuşmada Safe Bulkers Incorporated şirketine ve şirket CEO’su Polis Haciyoannu’ya teşekkür etti.

Öte yandan Haravgi “Kıbrıs Bir Saldırıda Çok Daha Zayıf… Daily Telegraph: Birleşik Krallık Yetkililerinin Kıbrıs-Cebelitarık İle Rus Saldırısı Korkusuyla İlgili Görüşmeleri” başlıklı haberinde “Daily Telegraph” isimli İngiliz gazetesinin, Birleşik Krallık’tan üst düzey savunma yetkililerin Güney Kıbrıs’taki ve Cebelitarık’taki yetkililer ile İngiliz üslerine yönelik Rus tehdidi ile ilgili “taktik görüşmeler" yaptığı haberini aktardı.

Habere göre “taktik görüşmeler” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırmak üzere İngiliz Storm Shadow füzeleri gibi, uzun menzilli füze sağlayan ülkelerin tesislerini vurabileceği açıklamasının ardından gerçekleştirildi.

Gazete, Daily Telegraph'a dayanarak, taktik görüşmelerde Kıbrıs’taki ve Cebelitarık’taki İngiliz egemen askeri üslerinin risk durumunu ele alındığını belirtti. Aynı kaynak denizaşırı İngiliz çıkarlarına yaklaşmanın Birleşik Krallık’takilerden çok daha kolay, Kıbrıs’ın da bir saldırıda çok daha zayıf olduğuna, Rusya’nın İran aracılığıyla saldırı düzenlemek için Hizbullah ya da başka bir örgütü silahlandırabileceğine işaret etti. En çok endişe uyandıran şeyin ise saldırı için Husilerin silahlandırılması ve bunların (Husiler) Kıbrıs’a yakın olması olduğunu belirten kaynak, kısa süre önce Amerikan üslerine dronlarla yapılan saldırıları hatırlattı.

Daily Telegraph İngiliz hükümet yetkililerine dayanarak Kıbrıs ve Cebelitarık’taki üslerin risk seviyesinin “önemli” olmaya devam ettiğini, bunun da “saldırının mümkün olduğu, yani alarm durumunun 5 üzerinden 3 seviyesinde olduğu anlamına geldiğini" yazdı.