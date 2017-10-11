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İlk rakip İtalyan takım Famila Schio

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İlk rakip İtalyan takım Famila Schio
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, bu yıl mücadele edeceği Avrupa basketbolunun en prestijli sahnesi olan Kadınlar Euroleague’de ilk maçını İtalyan rakip Famila Schio ile gerçekleştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin B grubunda mücadele edeceği 2017-2018 Euroleauge sezonu ilk maçı, 11 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 19.30’da Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Müsabakawww.fiba.com ve BRT1 HD kanalından naklen yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı mücadele ettiği B grubunda UMMC Ekaterinburg (Rusya), Fenerbahçe (Türkiye), Nadezhda Orenburg (Rusya), FamilaSchio (İtalya), PerfumeriasAvenida (İspanya), Wisla Can-Pack (Polonya) ve BLMA  (Fransa)  takımları yer almakta.

Geçen sezonu Avrupa’da FIBA Eurocup şampiyonluğu ile tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı bu yılki en önemli hedeflerinden biri olanEuroleaguefinal-four hedefini gerçekleştirmek için kadrosuna ciddi takviyeler yaptı.Geçtiğimiz yıl Los Angeles Sparks ile WNBA şampiyonluğu yaşayıp ardından Bellona AGÜ ile başarılı bir sezon geçiren Belçikalı milli pivotAnnWauters, bir diğer Belçikalı milli oyuncu Kim Mestdagh ve kadın basketbolunun en değerli uzunları arasında gösterilen JantelLavender, Türk Milli oyuncu Cansu Köksal ile Gökçe Doğan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Kadrosuna dahil oldular.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “HEYECANLIYIZ, İLK HEDEFİMİZ PLAY-OFF’LARA KALMAK…”

İlk defa Euroleague de yer alacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini ve ilk hedeflerinin play-off’lara kalmak olduğunu söyledi.

Başantrenör Kalaycıoğlu, “Zor bir grupta playoff’a kalmayı başarmak bizim için önemli” olacaktır. İlk rakibimiz FamilaSchio ilk dörde girebilecek çok iyi kadroya sahip bir takım. Türkiye liginde oynamış oyuncuları var.  İsabelleYacoubou, Hatay BŞB’de oynamış Jolene Nancy Anderson, uzun pivot Eva Lisec geçen yıl bize karşı oynamışlardı. Guardposizyonunda olan FrancescaDotto, Milli oyuncu RaffaellaMasciadri ve Fransız Milli Takımında oynayanEndeneMiyem dikkat etmemiz gereken isimlerden olan, geniş yelpazeye sahip bir kadro. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdik. Türkiye Ligi’nde başladığımız gibi Eurolaugue sezonuna da galibiyetle başlamak istiyoruz. Yeni sezonun Yakın Doğu Üniversitesi camiasına hayırlı olsun diyorum.  İnşallah kendi evimizde seyircimizin önünde galibiyet ile başlarız” şeklinde konuştu.

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