İlk randevusunda reddedilince içtiği içkilerin parasını istedi

İngiltere’de ilk randevudan sonra reddedilen bir adam, buluştuğu kadından içtiği içkilerin parasını hesabına yatırmasını istedi. Adamın gönderdiği mesajlar, sosyal medyada viral olup, farklı yorumlara neden oldu.

İngiltere'nin Norwich şehrinden Angela Doyle adlı kadın, ilk randevudan sonran reddettiği adamdan gelen mesajı görünce gözlerine inanamadı.

Hafta başa ismi verilmeyen bir kişiyle randevuya çıkan Angela, adamdan hoşlanmadığını kısa bir mesajla iletmek istedi, ancak adam, Anegla'nın görüşmede içtiği cin ve tonik için 4.95 sterlin geri istedi.

Angela'nın kızı Sophie, olayı çok komik buldu ve gelen mesajları Twitter üzerinden paylaştı. Sophie, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: "Annem bir randevuya çıktı ancak bir şey hissetmedi. Adam da ondan 4.95 sterline yollamasını istedi."

Paylaşılan ekran görüntülerinde, kadının nazik bir şekilde reddettiği gözükürken, adam yazdığı mesajda, "Her zaman reddedilen bir erkek olmak pahalı. Lütfen içtiğinizi ödeyebilmek için hesabıma 4.95 sterline yatırın" diye cevap verdi.

'İŞLER BİTTİĞİNDE, GERİ ÖDEME İSTEYEN TÜRDEN'

Sophie'nin bu tweet sosyal medyada kısa süre içinde viral olup 4 bin defa retweetlendi ve 40 bin beğendi aldı.

Gelen yorumlarda da birçok kişi şoke olurken bazıları da buluşmalarda aynı sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Biri "Bu tür adamlar, çıkarken her şey hesaplayıp, işler biterse ya da bittiğinde geri ödeme isteyenlerden" yazarken, başkası, "Sanırım şanslı bir şekilde kaçmış" yorumuda bulundu.

Başka bir kullanıcı da, "Popüler olmayan bir fikir: Adam haklı. Eğer bir şey çıkmazsa, zor kazanılan parasını almayı hakı olur. Kız ödeyip ve geri isteseydi aynısını söyleyecek miydik?" diye yazdı.