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İlk resmi görüşme yapılıyor, yeni hükümet hazır gibi

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İlk resmi görüşme yapılıyor, yeni hükümet hazır gibi
CTP, HP, TDP ve DP saat 12.00’de CTP Genel Merkezi’nde buluştu. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 4’lü koalisyon için partiler prensipte anlaştı.

CTP, HP, TDP ve DP saat 12.00’de CTP Genel Merkezi’nde buluştu.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 4’lü koalisyon için partiler prensipte anlaştı.

Parti başkanlarının uzlaştığı dağılıma göre, Başbakanlık dahil 4 bakanlık CTP, 3 bakanlık HP, 2’şer bakanlık da TDP ve DP alacak.

Prensipte uzlaşılan bir başka konu Maliye Bakanlığı’nın mevcut kadrolarıyla DP’de kalması.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın parti başkanlarından hangi bakanlıkları talep ettiklerine dair yazı istediği ve bugün bu değerlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor.

Her parti en az 1 güçlü bakanlık talep ediyor.

İçişleri için hem HP’nin hem TDP’nin talebi olmasına karşın Dışişleri için partilerden özel bir talep yok.

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