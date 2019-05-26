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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

İlk sandık çıkış anketleri: "Niyazı Kızılyürek kazanıyor"

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İlk sandık çıkış anketleri açıklandı.Kaynak: İlk sandık çıkış anketleri: "Niyazı Kızılyürek kazanıyor"
İlk sandık çıkış anketleri: "Niyazı Kızılyürek kazanıyor"

İşte ilk sandık çıkış anketleri (PIK) ilk sandık çıkış anketleri:

Niyazı Kızılyürek kazanıyor

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