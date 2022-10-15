İlk toplantı 19 Ekim’de İskele’de

KKTFAD yönetim kurulu, gerçekleştirdiği son toplantısında üyelerine ulaşarak sorunlarını dinlemek ve projelerini açıklamak için Bölgesel toplantı kararı aldı…
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ilk bölgesel toplantısını, 19 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’da İskele-Karpaz bölgesinde gerçekleştirecek… KKTFAD Yönetimi toplantı sonrasında, antrenörler ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da yer alacağı yemekte günü tamamlayacak…
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