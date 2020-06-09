İlk uzun etkili enjekte edilebilir HIV İlacı Kanada’da ruhsat onayı aldı

GSK’nın da iştirakiyle, HIV/AIDS enfeksiyonu için yenilikçi tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan ViiV Healthcare tarafından geliştirilen ilk ‘uzun etkili enjekte edilebilir ilaç’, Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat onayı aldı.

GSK’nın girişimiyle HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin bakımı ve tedavisinde yenilikçi tedavi seçenekleri sunmak üzere kurulan Viiv Healthcare’in, erişkinlerde HIV-1 enfeksiyonunun tedavisi için geliştirdiği ilk uzun etkili enjekte ilaca Kanada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Dairesi (Health Canada) tarafından ruhsat onayı verildi. İlaç Kanada’da piyasaya, ikili enjeksiyon kiti şeklinde sunulacak.

Bu onayla birlikte HIV tedavisinde dev bir adım atıldığını belirten ViiV Healthcare CEO’su, Deborah Waterhouse; “Şirketimizin AR-GE ve inovasyondaki başarısının bir kanıtı olan bu ilaçla HIV tedavisinde büyük bir gelişme kaydettik. Yeni tedavi rejimi, HIV ile yaşayan virolojik olarak baskılanmış kişilerin, yılda sadece 12 tedavi ile bu baskılanmayı sürdürmelerini ve böylece yaşamlarında olumlu bir etki oluşturmalarını sağlayacak.” dedi.

Bu yeni tedavi üzerine, 16 ülkede 1100 hasta üzerinde gerçekleştirilen ve 48 hafta süren çalışmalarda, ayda bir kas içine enjeksiyonla viral baskılanmanın, günlük uygulanan* tedavilerle aynı derecede etkin olduğu görüldü.

Konuyla ilgili, Queen Mary Üniversitesinde Danışman Doktor & Klinik Profesörü ve FLAIR Baş Araştırmacısı Dr. Chloe Orkin ise; “Bu enjekte edilebilir ilaçla birlikte, uygun hastalarda HIV tedavisini günlük yerine aylık uygulamaya dönüştürme potansiyeline sahibiz. HIV ile yaşayan yetişkinlerde doz sıklığını azaltan yeni tedavi rejimi, viral baskılanma sağlanmasında günlük, oral üç-ilaçlı rejimler kadar etkilidir. Klinik çalışmalardaki katılımcıların çoğu bu tedaviyi önceki oral rejimlerine tercih etmiştir.” diye konuştu.