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İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'

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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ilk ve ikinci dozda iki farklı marka Covid-19 aşısı olmak koronavirüse karşı iyi bir koruma sağlıyor.
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'

Com-Cov araştırmasında, iki doz Pfizer, iki doz AstraZeneca ve birinin ardından diğer aşının olunması incelendi.

Araştırmadaki tüm kombinasyonlar işe yaradı ve bağışıklık sistemini geliştirdi.

Uzmanlar bu bilgenin aşılama kampanyalarında esneklik sağlayabileceğini belirtiyor.

Deneme aynı zamanda, iki doz AstraZeneca aşısı olanların, sonbahar aylarında üçüncü doz farklı bir aşı olmaları halinde, bağışıklık sistemlerinin hastalığa karşı daha güçlü bir tepki verebileceğini ortaya koydu.

Bazı ülkeler şimdiden birinci ve ikinci dozda farklı aşılar uyguluyor. İspanya ve Almanya, ilk dozu AstraZeneca aşısı olan gençlere ikinci doz olarak Pfizer ve Moderna aşılarını uyguluyor.

İki doz aşı olunması, en kapsamlı korunmanın elde edilebilmesi ve vücudun antikor üretip T hücrelerinin Covid'e engelleyip öldürmeleyi öğrenmesi açısından önemli.

50 yaşın üzerindeki 850 gönüllüye dört hafta arayla iki doz aşının uygulandığı deneyde alınan sonuçlar şöyle;

  • Astra Zeneca'dan sonra Pfizer yapılması, Pfizer'dan sonra AstraZeneca yapılmasına kıyasla daha çok antikor ve T hücresi tepkisi ortaya çıkarttı
  • Bu iki karışım da iki doz AstraZeneca'ya kıyasla daha çok antikor üretilmesini sağladı
  • En çok antikor iki doz Pfizer aşısıdan sonra, en yüksek T hücresi tepkisi ise AstraZeneca'dan sonra Pfizer aşısının yapılmasıyla oluştu.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesi'nden Prof. Matthew Snape, bulguların İngiltere're bir kişiye iki doz aynı aşı yapılması politikasını olumsuz etkilemediğini söyledi ve "İki aynı aşı dozunun 8 elü 12 hafta arayla yapılmasının, Delta varyantı da dahil ağır hastalık ve hastaneye yatışlara karşı çok etkili olduğunu zaten biliyoruz" dedi.

Snape, yeni sonuçların dozların karıştırılmasının da etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı.

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