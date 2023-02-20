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İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem bugün başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem bugün başladı.
İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem bugün başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem bugün başladı. 2022-2023 Öğretim Yılı 2’nci dönemi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat’a ertelenmişti. İkinci dönemin ilköğretimde 16 Haziran’da, ortaöğretimde ise 8 Haziran’da tamamlanmasıyla 3 aylık yaz tatili başlayacak.

KKTC'de İlköğretim Dairesi’ne bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okullarda yaklaşık 23 bin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor.

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