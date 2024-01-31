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İlk ve orta eğitimde karneler dağıtıldı, yarıyıl tatili başladı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede etkili olan yağışların ardından, yeni hava hareketlerinin ve değişen iklim koşullarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
İlk ve orta eğitimde karneler dağıtıldı, yarıyıl tatili başladı

İlk ve orta dereceli okullarda ders yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından bugün karnelerin dağıtılmasıyla yarı yıl (şubat) tatili başladı.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler bugün dağıtıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler karnelerini uygun bir zamanda okul idarelerinden alabilecek. Girne’de bulunan okullar ile Tatlısu İlkokulu’nda ise karneler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı ileriki bir tarihte dağıtılacak.

İlk ve orta eğitimde 2023-2024 Öğretim Yılı birinci dönem karneleri bugün dağıtıldı. Yarıyıl tatili, 1-15 Şubat tarihleri arasında olacak ve 16 Şubat Cuma günü öğrenciler ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, 14 Haziran Cuma günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2023-2024 Öğretim Yılı, 11 Haziran Salı günü karne dağıtımıyla son bulacak. Bütünleme Sınavları ve Sorumluluk Sınavları 12-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi’nin olumsuz hava koşullarına ilişkin duyurusu üzerine, karnelerin alınması noktasında ailelerin takdiri gözetilerek, ailelere esneklik sağlanması kararı alındı. Bu çerçevede, dileyen öğrenci ve veliler karnelerini bugün alırken, okula gitmekte güçlük çekenler kendilerine uygun olan bir zamanda kayıtlı oldukları okul idarelerinden karnelerini teslim alabilecek.

Ayrıca, dün Bakanlar Kurulu’nda alınan karar uyarınca, Girne İlçe sınırlarında bulunan tüm eğitim kurumları ve Tatlısu İlkokulu olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kapalı olacak. Buralarda karneler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı ileriki bir tarihte dağıtılacak.

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