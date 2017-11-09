İlk yarı finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda ilk yarı finalistler belirlendi.

Türk Bankası’nın sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile Gençlik Gücü Halı Sahası’nda yer alan turnuvada A Grubu’nun son maçları önceki akşam (7 Kasım Salı) oynandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda BRT ve NPN yarı finale yükselen ekipler oldular.

BRT ve NPN yarı finalde

Gecenin ilk karşılaşması Kıbrıs Gazetesi ile NPN arasında oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son saniyelerine 4-4’lük eşitlikle girilirken, maçın tamamlanmasına kısa bir süre kala NPN bulduğu golle maçı 5-4 kazandı. Bu maçın ardından Yenidüzen Gazetesi ile BRT karşılaştı. Yenidüzen maçta öne geçmesine rağmen BRT bulduğu gollerle maçı 5-1 kazanarak grubu lider tamamladı. NPN ise ikinci olarak yarı finale yükseldi

B Grubu tamamlanıyor

KTSYD 3. Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda bu akşam B Grubu’nun son maçı oynanacak. Havadis Gazetesi ile Arena Sporkolik’in karşılaşacağı mücadele saat 20.00’de oynanacak. Bu maçtan çıkacak sonuca göre son iki yarı finalist belirlenmiş olacak.

Bugün

B Grubu: Arena Sporkolik – Havadis (20.00)

Diyalog Medya Grubu (Bay)