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İlk yarım müdahalesiyle Güney Kıbrıs’ta bir kişini hayatını kurtardı…

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Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren bir kişinin yaptığı ilk yardım müdahalesiyle hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, Hayatımın en büyük sınavlarından birini yaşadım. Ne harika bir duygu” açıklamasında bulundu.
İlk yarım müdahalesiyle Güney Kıbrıs’ta bir kişini hayatını kurtardı…

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren bir kişinin yaptığı ilk yardım müdahalesiyle hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, Hayatımın en büyük sınavlarından birini yaşadım. Ne harika bir duygu” açıklamasında bulundu.

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir şahsın hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şaziye Azimkar, hayatının en büyük sınavlarından birini yaşadığını belirterek, “Dün, bir insanı aldığım ilk yardım eğitimi ile hayata getirmeye yardım ettim” dedi.

Harika bir duygu yaşadığını kaydeden Azimkar, “Bir kez daha ilk yardımın hayat kurtardığını kendi tecrübemle gördüm” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, devlet televizyonunda yayınlanan sabah programına katılarak konuşan Ambulans Servisi Direktörü Riana Constantinou, Salı günü Engomi Mall’da meydana gelen olayı doğruladı.

Constantinou, “Doğru zamanda doğru yerde bulunan ve kamuya açık defibrilatörün nasıl çalıştırılacağına dair hayati bilgiye sahip olan 30 yaşlarındaki hayat kurtarıcı kadın, Kıbrıslı Türk’tü” diye konuştu.

Kalp masajı eğitimi alan kadının sakinliğini koruyarak acil servise gelir gelmez kendine gelen adama üç şok uyguladığı kaydedilen haberde, Constantinou’nun kadının kimliğini açıklamadığı ancak ambulans personelinin kadının yaptığının takdire şayan olduğunu düşünmesi üzerine olayı kendisine bildirdiğini anlattığı yer aldı.

Constantinou’nun, hayat kurtarıcı kadını bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Bugün elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi; onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandığı da belirtildi.

 

HAYAT KURTARAN KADIN KAHRAMAN ORTAYA ÇIKTI: "NE HARİKA BİR DUYGU"

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde dün kalp krizi geçiren bir kişinin yaptığı ilk yardım müdahalesiyle hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk'ün Şaziye Azimkar olduğu ortaya çıktı.

Şaziye Azimkar "Hayatımın en büyük sınavlarından birini yaşadım. Ne harika bir duygu” açıklamasında bulundu.

Güney Kıbrıs’taki bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir şahsın hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şaziye Azimkar, hayatının en büyük sınavlarından birini yaşadığını belirterek, “Dün, bir insanı aldığım ilk yardım eğitimi ile hayata getirmeye yardım ettim” dedi.

Harika bir duygu yaşadığını kaydeden Azimkar, “Bir kez daha ilk yardımın hayat kurtardığını kendi tecrübemle gördüm” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, devlet televizyonunda yayınlanan sabah programına katılarak konuşan Ambulans Servisi Direktörü Riana Constantinou, Salı günü Engomi Mall’da meydana gelen olayı doğruladı.

Constantinou, “Doğru zamanda doğru yerde bulunan ve kamuya açık defibrilatörün nasıl çalıştırılacağına dair hayati bilgiye sahip olan 30 yaşlarındaki hayat kurtarıcı kadın, Kıbrıslı Türk’tü” diye konuştu.

Kalp masajı eğitimi alan kadının sakinliğini koruyarak acil servise gelir gelmez kendine gelen adama üç şok uyguladığı kaydedilen haberde, Constantinou’nun kadının kimliğini açıklamadığı ancak ambulans personelinin kadının yaptığının takdire şayan olduğunu düşünmesi üzerine olayı kendisine bildirdiğini anlattığı yer aldı.

Constantinou’nun, hayat kurtarıcı kadını bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Bugün elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi; onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandığı da belirtildi.

Rum basınında hayat kurtaran kadının kim olduğu bilinmediği ve “teşekkür” için arandığı bildirilmişti

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