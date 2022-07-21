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İlk yerli arpa Beşparmak satışa sunulacak

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Son başvuru tarihi 15 Ağustos
İlk yerli arpa Beşparmak satışa sunulacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede yürütülen çalışmalar neticesinde Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dairesi tarafından geliştirilen, ilk yerli arpa çeşidi olan “Beşparmak”ın ilk tohumluk üretiminin bu yıl Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beşparmak tohumluk talebi ile ilgili olarak üreticilerden gelen yoğun talep dikkate alınarak, tohumluğun saf olarak çoğaltılmasını sağlamak amacıyla bakanlığın belirtilen koşulları yerine getirebilen üreticilerden ön başvuru almaya karar verdiği kaydedildi.

Beşparmak’ın satışının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılacağı ifade edilen açıklamada, satış öncesi yapılacak sözleşme ile üreticilerin dönem sonunda elde edeceği ürünün en fazla 1/3’ünü kendine tohumluk olarak ayırabileceği ve en az 2/3’ünü Toprak Ürünleri Kurumu’na tohumluk olarak satma koşulu olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl tohumluk satış fiyatının Beşparmak çeşidinin kısa zamanda adaya yayılmasını sağlamak amacıyla standart ekilen tohum fiyatı ile aynı tutulduğu ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2022 yılı tohumluk arpa satış fiyatı ile aynı olacağı kaydedildi.

-Son başvuru tarihi 15 Ağustos

Açıklamada, başvuruların 15 Ağustos tarihine kadar Türkmenköy –Güzelyurt Araştırma İstasyonları ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dairesi Lefkoşa merkez binası ile Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Lefkoşa merkez bina ve Devlet Üretme Çömlekçi Çiftliği’ne yapılabileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında başvuruda aranacak şartlar şöyle belirtildi:

“Sulu koşullara sahip olan ve bu yıl ilkbahar dönemi patates, kavun-karpuz veya sebze hasadı yapılmış tarlalar öncelikli olup, kuraklık riski olan bölgeler dışında kalan ve bu yıl fiğ, favetta, nohut gibi baklagiller ile münavebe yapılmış alanlara sahip üreticiler başvuru yapabilecek.”

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