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İlk yüzen kent için tarih verildi

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İlk yüzen kent için tarih verildi
PayPal’ın kurucusu Peter Thiel'in bir süredir mesai harcadığı dünyanın ilk yüzen kenti için tarih verildi.

PayPal'ın kurucusu Peter Thiel son yıllarda üzerinde çalıştığı ve en büyük finansörlerinden birisi olduğu yüzen kent projesi ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Pasifik Okyanusu'nda yer alacak kent için ilk çalışmaların 2020 yılında başlamasının planlandığı açıklandı. 

Ocak ayında Fransız Polinezyası ile test amaçlı bir platform kurmak için anlaşan firma, gezegenimizin ilk yüzen şehir devletini Tahiti açıklarında kurmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında bir deniz petrol platformuna benzeyecek olan kentin kendi kanunları olan bağımsız bir yapı olması planlanıyor. 

Bitirildiğinde yüzen kentin her birinde yaklaşık 270 kişiye ev sahipliği yapacak yüzlerce platformdan oluşması hedefleniyor. Konuyla ilgili New York Times'a açıklamalarda bulunan Seasteading Institute'un Başkanı Joe Quirk, bu yapının dünya hükümetleri ile bir bağı olmayacağını ve 2050 yılına geldiğimizde binlerce yüzen kentler ile karşılaşacağımızı belirtti.

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