İlk ziyaret YDP'ye.. "Yeniden görüşeceğiz"

Hükümet kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini YDP’ye gerçekleştirdi.

Burada konuşma yapan Sucuoğlu, nisap sorunu yaşamayacak bir hükümet modeli için uğraş verdiklerini söyledi:

Sucuoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Hükümeti kurma görevini aldık. Ekibimizle bir ön görüşme yaptık ve bugün YDP ve DP’yi, yarın da HP ve CTP’yi ziyaret edip görüşlerimizi paylaşacağız, onların düşüncelerini dinleyeceğiz. İki günlük hızlı görüşmeden sonra da tekrar ikinci bir görüşme olanağı olacak ve önümüzdeki hafta olumlu bir neticeye varırız ve hızlı bir şekilde hükümeti kurarız.”

“Hükümetsiz geçen her gün kayıp”

Sucuoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetsiz geçen her gün bir kayıp, ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı. Biz hızlı bir şekilde hükümeti kurma yönünde adım atacağız ve inşallah bu hedef ulaşırız diye düşünüyorum. YDP’ ye hazırladığımı bilgi notunu bu toplantıda sunacağız ve bundan sonraki görüşmede de umarım olumlu bir noktaya ulaşırız diye düşünüyorum. Erken seçim sebebi büyük oranda nisap sorununda kaynaklanıyor. Bunun yaşanmaması adına çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık sürede koyduğumuz hedefler, görüş birliği ve nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istiyoruz.”

Deneyimli bir ekip

Sucuoğlu'nun ekibi oldukça deneyimli isimlerden oluştu.

Sucuoğlu'na koalisyon görüşmelerinde Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren ve Sunat Atun eşlik etti