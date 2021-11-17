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İlkan, ‘LTB Şiddete Karşı Yan Yana’ Proje Sorumluları ile Görüştü

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TDP TOCEK Başkanı Yeşim Beyaz İlkan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ve Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşe Kişmir ile bir araya geldi.
İlkan, ‘LTB Şiddete Karşı Yan Yana’ Proje Sorumluları ile Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK) Başkanı Yeşim Beyaz İlkan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz ve Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşe Kişmir ile bir araya geldi.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, şiddete uğrayan kadınların yaşamakta oldukları can güvenliği tehlikesi ve şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri Kadın Sığınma Evi’nin hizmetleri konuşuldu.

Görüşmede Kadın Sığınma Evi’nin hukuki, sağlık ve psikolojik destek hizmetleri ile iş bulma, Devlet kurumları ile iş birlikleri, çocuk ve çocuklara kreş ve etüt merkezi desteği gibi konular üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP TOCEK Başkanı Yeşim Beyaz İlkan öncelikli olarak ülkemizde tek olan ve çok önemli bir misyon üstlenen Kadın Sığınma Evi’nin yaşama geçmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. LTB Kadın Sığınma Evi’nin her bölgeden direnişçi kadınlara hiçbir ayrım gözetmeden hizmet verdiğine dikkat çeken İlkan, devletin de direnişçilerin yeni hayat kurmalarına destek olacak sosyal hizmet ve ekonomik destek politikalarını hayata geçirmesinin önemine vurgu yaptı.

Özellikle eğitim bacağında, Toplumsal Cinsiyet eşitliği kapsamında toplum kültürünün belirleyici faktör olduğunu belirten İlkan, ataerkil(erkek egemen) toplumlarda kadınların ev içi ve toplum hayatında maruz kaldıkları görünür ve görünmez (fiziksel ve psikolojik) şiddetin insan hakları kapsamında kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Yeşim Beyaz İlkan, her şeyin başı eğitimdir mantığından hareketle, önce aile içinde cinsiyet eşitliği ve demokrasi, bununla birlikte örgün eğitim kurumlarımızda da demokrasi ve cinsiyet eşitliği bağlamında müfredatlar ve aktiviteler oluşturmak gerektiğini kaydetti.

 

TDP Basın Bürosu

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