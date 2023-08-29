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İlkan Varol, Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğunu söyledi

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Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, 2021 yılında Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğu kanaatinde olduğunu kamuoyuyla paylaştı.
İlkan Varol, Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğunu söyledi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Kalkınma Bankası Yasası’nın 24’üncü maddesi uyarınca genel kurulun, Kalkınma Bankası teşkilatının önemli bir karar organı olduğunu ve yılda en az bir kez toplanması gerektiğini kaydetti.

Varol, dairelerine başvuruda bulunan Tuygun Töre’nin, Kalkınma Bankası genel kurulunun 2019 yılının Aralık ayından, 12 Ağustos 2021 tarihine kadar toplanmadığını, bu durumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasası’na aykırı olduğunu iddia ederek, konunun soruşturulmasını talep ettiğini söyledi.

Varol, konuyla ilgili görüşleri alınmak üzere Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazılara Kalkınma Bankası tarafından gönderilen yanıtları kamuoyuyla paylaştı.

Varol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kalkınma Bankası genel kurul toplantılarının yapılamama sebebinin bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs  salgını olduğunu, söz konusu hastalık sebebi ile de Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar ve/veya almış olduğu önlemler neticesinde kapalı ortamlardaki toplantılara kısıtlama getirildiğinden tüm hissedarları toplayamayıp 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Genel Kurul toplantılarını gerçekleştiremedikleri ve son olarak 17 Aralık 2019 tarihinde Kalkınma Bankası’nın 2018 Mali Yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdikleri belirtilmiştir.

Ayrıca Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2022 tarih ve K/21/22 sayılı yazı ile Genel Kurulun 2 Aralık 2022 tarihinde yapılması yönünde karar ürettiğini ancak Yüksek Mahkemenin yerel seçimlere ilişkin almış olduğu karar ve belirtilen tarih dikkate alındığında 2 Aralık 2022 tarihinin seçim yasaklarına denk gelmesinden dolayı Yönetim Kurulunun 20 Eylül 2022 tarih ve K/158/22 sayılı yazı ile Genel Kurul toplantısının 6 Ocak 2023 Cuma günü Bankanın toplantı salonunda yapılmasına karar verildiğine değinilmiştir.

Raporumuzun güncelleme aşamasında konu Genel Kurulun 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirildiği bilgisine ulaşılmıştır.”

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalarla ilgili Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan soruşturmada ise toplantıların yapılması ile ilgili bir kısıtlama getirilmemekle birlikte toplantılara giren kişilerin kontrol edilebilmesi amacıyla 26 Ağustos 2021 tarihindeki karar uyarınca aşı ve test durumları sorgulanmaya başlandığına işaret eden Varol, konu karar uyarınca genel kurul toplantılarına katılacak kişilerin aşılı olsun yada olmasın toplantı tarihinden 72 saat önce yapılmış olan PCR veya Antijen testi yaptırmaları gerektiğini anımsattı.  

Varol, netice itibarıyla, 2020 ve 2021 yılında genel kurul toplantısının yapılamamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Yasasına aykırı olduğuna işaret ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak bu durum 2020 yılı özelinde salgın bir hastalığın yeni baş göstermesi, beklenmeyen bir durum olması ve pandemi ilan edilmesi nedeniyle anlaşılır bir mazeret olarak değerlendirilebilir. Ancak 2021 yılında, 26 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda hissedarların PCR veya antijen test sonuçları sorgulanarak konu Genel Kurul toplantısının yapılması gerekmekteydi. 2021 yılında Kalkınma Bankası genel kurulunun toplanmamasının idari bir ihmal olduğu kanaatindeyim.”

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