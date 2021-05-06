İlkay Adalı:“Gerçekler mi acaba, merak ettik”

Lefkoşa’daki evinin önünde faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Türkiye’de “suç örgütü lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in, "Kıbrıs'ta öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız, yanımıza Korkut Eken'i de alacağız" ifadelerini kullandığı haberi sosyal medya hesabından paylaştı
İlkay Adalı’nın, söz konusu haberi, “Gerçekler mi acaba, merak ettik” notuyla paylaştı.
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