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İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı; Mesut Özil'e yer vermedi

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İlkay'ın kaleci tercihi de herkesi şaşırttı. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.
İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı; Mesut Özil'e yer vermedi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen ve son aylarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti. Türk asıllı Alman futbolcunun Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mesut Özil'e yer vermemesi dikkati çekti.

İlkay'ın kaleci tercihi de herkesi şaşırttı. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

Manchester City'in son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren ve Premier Lig'de şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

Kaleci tercihi şaşırttı

İlkay'ın Borussia Dortmund, Manchester City ve Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de bazı isimlere yer vermemesi dikkat çekti. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

Mesut'a yer vermedi

Vincent Kompany, Silva, Sane ve Kevin De Bruyne olmak üzere Manchester City'den 4 oyuncuyu seçen İlkay Gündoğan, Sergia Aguero ve Raheem Sterling'e yer vermedi.

Öte yandan İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'e de yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz basınından The Sun da Mesut Özil detayını haberine taşıdı.

İşte İlkay'ın ilk 11'i: Weidenfeller, Kompany, Hummels, Lahm, Götze, İlkay, De Bruyne, Silva, Reus, Lewandowski, Sane

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