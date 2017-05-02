İlkbahar mevsiminde sıkça görülen 6 cilt hastalığından korunmak önlemler

Baharın gelmesi ve güneşin kendisini tepeden göstermesiyle birlikte alerjik deri hastalıkları da dönemi de başladı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, ilkbahar mevsiminde sıkça görülen 6 cilt hastalığından korunmak için önerilerde bulundu.

Güneşli günler geldi ve baharla birlikte doğa tekrardan canlanma evresine girdi. Uzun süren soğuk günlerin ardından insanlar da sokaklarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Ancak, güneşinin kendisini tepede göstermesiyle birlikte kimi alerjik cilt hastalıkları da kapıyı çalmaya başladı. Acıbadem International Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, ilkbahar mevsiminde dermatolojik bazı hastalıkların görülme sıklığının arttığını belirterek, görülme sıklığı artan 6 cilt hastalığını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KURDEŞEN

“Halk arasında en sık rastlanan hastalıkların başında ürtiker geliyor. ‘Kurdeşen’ de denilen ürtikere en çok baharla birlikte polenlerin artması neden oluyor. Kızarıklık ve kabarıklıkla kendini gösteren kurdeşene acil tıbbi müdahale gerekiyor.

ALERJİK DERİ HASTALIKLARI

Atopik egzama, alerjik rinit (saman nezlesi) ve astım hastalığı olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının gelişme ihtimali daha fazla. Bu dönemde polenlerden, alerji yapıcı gıdalardan, ev tozu ve stresten mümkünse uzak durulması şart.

GÜNEŞ LEKELERİ

Güneşe maruz kalan bölgelerde deri döküntüleri oluşması, koyu lekelerin ortaya çıkması, güneş yanıkları ve uzun vadede derinin kötü huylu tümörlerinin oluşumu ve ciltte kırışıklık oluşumu ile birlikte erken cilt yaşlanması bu grup içerisinde yer alıyor. ‘Bahar güneşi yaz kadar etkili olmaz’ diye düşünülmemeli.

MADALYON YA DA GÜL HASTALIĞI

Sivilce (akne), gülleme (kırmızı yüz) denilen akne rosase, uçuk gibi hastalığı olan kişiler baharla birlikte güneşle temastan kaçınmalı. Viral enfeksiyonlardan sonra deride halka tarzında döküntüler olabiliyor. Mutlaka dermatoloji uzmanına giderek tedavi olunmalı, bol su içilmeli ve cildin nemli olmasına özen gösterilmeli.

MANTAR

Bakteriyel, viral ve mantarlara bağlı deri hastalıkları sıcak ve nemli ortamlarda daha fazla görüldüğünden, derinin temizliğine gerekli özeni göstermek, hastalığı olduğu bilinen kişilerle deri temasından kaçınmak, özel eşyaları ortak kullanmamak, terlemeyi engelleyecek şekilde pamuklu giysiler ve sentetik olmayan ayakkabılar giymek önemli.

BÖCEK SOKMALARI NEDENİYLE KIZARIKLIK, KAŞINTI

Baharda böcek ısırığı olgularında artış gözleniyor. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Böceklerle temastan olabildiğince kaçınılması, pencere camlarına tel takılması, gerektiğinde alerji ilaçlarının kullanılması önemli.”