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İlkbahar patates üretim dönemi askı listelerine itiraz süreci başladı

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İlkbahar patates üretim dönemi askı listelerine itiraz süreci başladı.
İlkbahar patates üretim dönemi askı listelerine itiraz süreci başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre köy kahvehaneleri ve/veya köy muhtarlıklarında askıya alınan listelere 25 Temmuz mesai bitimine kadar itiraz edilebilecek.

İtirazlar Lefkoşa Merkez’deki Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak. Askı listelerine itiraz edilmemesi durumunda, listelerdeki bulgular doğru kabul edilecek.

Komite tarafından patates ekimi bakımından saptanan parseller, 2023-2024 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma zorunluluğu aranmayacak.

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