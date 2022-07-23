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İLKE, 5 yıldız gereklerini tamamladı

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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanıp, imalatı ve montajı yapılan elektrikli araç İLKE, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’de yarışıyor.
İLKE, 5 yıldız gereklerini tamamladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 19 Temmuz Salı günü Kocaeli Körfez’de başladı.

İLKE, 5 YILDIZ GEREKLERİNİ TAMAMLADI

İLKE ekibi, 5 yıldız gereklerini tamamladığı için 23-24 Temmuz tarihleri arasında Körfez Pisti’nde yarışma hakkına sahip oldı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İLKE ekibimiz 5 Yıldız gereklerini tamamladığı için 23-24 Temmuz Körfez Pist’te yarışma hakkını kazanmıştır. Takım kaptanı 60 numaralı arabamıza yıldızları yapıştırma gururunu yaşamıştır. Yolunuz açık olsun gençler. Başarılar” ifadelerine yer verildi.

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