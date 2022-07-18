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İlke, Teknofest 2022’ye hazır

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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tasarlanıp, imalatı ve montajı yapılan elektrikli araç İLKE, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’ye hazır…
İlke, Teknofest 2022’ye hazır

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, öğretmenleri gözetiminde Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 için hazırlanan elektrikli araç İLKE için geri sayım başladı.

19-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Teknofest’te yarışacak İLKE’nin derece alması beklenirken, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri büyük emeklerle hazırlanan elektrikli aracın yarışmaya hazır olduğunu belittiler.

Liseler Arası Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları kategorisinde KKTC'yi temsil edecek Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, geçtiğimiz yıl elde ettikleri başarıyı bu yıl da tekrarlamak istiyor.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

 

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