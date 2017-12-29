İlker Ayrık DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi

Ayrık, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’ı Makamında Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin önde gelen oyuncu ve sunucularından İlker Ayrık Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Sinema Kulübü tarafından organize edilen söyleşiye katılarak DAÜ’lüler ile bir araya geldi. “İlker Ayrık ile Söyleşi” adı altında gerçekleştirilen söz konusu etkinlik, 25 Aralık 2017, Pazartesi günü, saat 17:00’de, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Oldukça keyifli geçen söyleşide öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Ayrık, etkinliğe katılanlara keyifli saatler yaşattı. Etkinlik sonunda Sinema Kulubü Başkanı Umit Emir tarafından Ayrık’a Gümüş Tabak takdim edildi.

Öte yandan Ayrık, söyleşi öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek DAÜ hakkında bilgiler aldı. DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayrık, DAÜ’lü öğrenciler ile bir araya gelecek olmaktan son derece memnun olduğunu da dile getirdi. Ziyaret sonunda ise Prof. Dr. Osam, Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.