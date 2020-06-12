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İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyede!

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Türkiye’nin eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye gitti.
İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyede!

Türkiye’nin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "FETÖ’nün siyasi ayağı" tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklama sonrası ifade vermek üzere adliyeye gitti.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmiş, "26 Haziran 2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı? Ben bilmiyorum. 'Araştırsınlar' diyorum. Ben bir ipucu veriyorum. Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü ikisinde de FETÖ komplolarıyla bağlantılı bir olayla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbuğ’a "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" yanıtı vermişti.

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