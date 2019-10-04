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İlker Kılıç Lefkoşa’da toprağa verilmek üzere uğurlandı

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İlker Kılıç (72) Londra’da yapılan cenaze töre sonrasında Lefkoşa’da toprağa verilmek üzere uğurlandı.
İlker Kılıç Lefkoşa’da toprağa verilmek üzere uğurlandı

İlker Kılıç (72) Londra’da yapılan cenaze töre sonrasında Lefkoşa’da toprağa verilmek üzere uğurlandı. Kılıç’ı 27 Eylül günü yitirmiştik.

Kılıç bugün (cuma) saat 10’da “30, Oakthorpe Rd, N13 5JL” adresindeki Palmers Green Camisi’nde yapılan tören sonrasında Kuzey Kıbrıs’a uğurlandı. Kılıç, cumartesi gün de Lefkoşa’da CTP tarafından düzenlenecek bir törenle toprağa verilecek…

Kılıç’ın cenaze törenine STK temsilcileri, siyasiler, belediye meclis üyeleri ile sevenlerinden oluşan kalabalık bir katılım oldu. Törende yapılan kısa konuşmalarda Kılıç’ın başka hayatlar için mücadelesi anlatıldı ve yardımsever kişiliği övüldü.

68 kuşağının gençlik önderlerinden olan Kılıç, 1973’de yerleştiği Londra’da pek çok Kıbrıslı derneğin kurulmasına öncelik etmiş, örgütlü sınıf mücadelesinde yer almıştı.

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