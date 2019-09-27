İlker Kılıç Londra'da yaşamını yitirdi

İngiltere’de yaşayan, Kıbrıslı Türklerin örgütlü mücadelesinin önemli isimlerinden İlker Kılıç bu akşam yaşamını yitirdi.

İlker Kılıç, Londra Toplum Merkezi (Community Center) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Londra Örgütü’nde de önemli görevler üstlenmişti.

31 Aralık 1945 Baf doğumlu olan İlker Kılıç, CTP'nin (Cumhuriyetçi Türk Partisi) de ilk üyeleri arasına yer alıyordu.

İlker Kılıç, Türkiye’deki 68 öğrenci hareketinin lider isimleri arasında yer alırken, aynı gençlerin CTP içerisinde örgütlenmesinde de öncülük etmişti. ODTÜ mezunu olan İlker Kılıç, yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesi ile bağını koparmazken, toplumsal olaylara duyarlılığı ile de ön planda duran bir isimdi.

Sol hareketin önemli isimlerinden İlker Kılıç’ın Londra’dan gelen ölüm haberi Kıbrıs'ta da sevenlerini çok üzdü.