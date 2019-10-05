İlker Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren, Türkiye’deki 68 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç, bu sabah CTP Genel Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Parti Genel Merkezi’nde saat 11.00’de başlayan törene Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski genel başkan ve başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, AKEL temsilcileri, Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek ve çok sayıda partili Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı. Törende Genel Başkan Erhürman, Genel Sekreter Sorakın, CTP Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut ve İlker Kılıç’ın oğlu Eren Kılıç konuşma yaptı ve İlker Kılıç anısına bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Konuşmaların ardından İlker Kılıç’ın naaşı cenaze arabasına yüklenerek Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törenin ardından toprağa verildi.

ERHÜRMAN: BİLGE KİŞİLİĞİYLE HEPİMİZE YOL GÖSTEREN BÜYÜĞÜMÜZDÜ

İlker Kılıç için partide düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, acıları ve kayıplarının büyüklüğünü anlatacak söz bulamadığını söyledi. Kılıç’ın sadece kendi kuşağına değil, kendinden sonra gelen kuşaklara da ulaşan bilge kişiliğiyle herkese yol gösteren birisi olduğunu kaydeden Erhürman, “Her nerede bulunuyorsa orada adalet, eşitlik ve barış mücadelesinde yılmadan bulunduğu ülkenin insanlarıyla birlikte mücadele etmeyi bildi hem de her zaman yüreği burada attı. O hep geleceğe baktı ve çok bilge bir şekilde baktı. Hepimize bireysel olarak tek tek önemli miraslar bıraktı. Hiç unutmayacağız hiç de unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. Erhürman sözlerinin sonunda Kılıç ailesine başsağlığı diledi.



SORAKIN: BÜYÜK BİR DEĞERİMİZİ YİTİRDİK

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, İlker Kılıç’ın parti için çok büyük bir değer olduğunu ve onun anılarını yaşatacaklarını söyledi. Kılıç’ın hayatı boyunca verdiği mücadeleyle örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Sorakın, ailesine, sevenlerine ve CTP camiasına başsağlığı diledi.



ARKUT: SOL HAREKETİN ÖNDE GELEN NEFERLERİNDENDİ

Cenaze törenine katılan CTP Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut da, İlker Kılıç’ın Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun ve 68 kuşağının gençlik önderlerinden birisi olduğunu belirtti. Kılıç’ın Kıbrıslıların demokrasi ve barış mücadelesinde emeği geçen sol hareketin önde gelen neferlerinden olduğunu ifade eden Arkut, enternasyonalist kimliğiyle tanınan Kılıç’ın yüreklerde yaşamaya devam edeceğini vurguladı.



EREN KILIÇ: DÜRÜST YAŞAYAN BİR KİŞİLİKTİ

İlker Kılıç’ın oğlu Eren Kılıç da, babasının ölümünden dolayı aile olarak büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Babasının herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan birisi olduğunu kaydeden Eren Kılıç, İlker Kılıç’ın en zor zamanlarda bile sakin ve kararlı hareket ettiğini ifade etti. Üzüntüsünü anlatacak kelime bulamadığını dile getiren oğul Eren Kılıç, “Bana öğrettiği derslere teşekkür ederken, kattığı değerler benimle sonsuza kadar yaşayacak. Sıkı çalış, inandığın şeylere bağlan. En zor zamanlarda bile vazgeçme” diye konuştu.