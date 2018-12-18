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İlkokul müdürünü öğrenciler seçecek

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İlkokul müdürünü öğrenciler seçecek
İlkokul müdürünü öğrenciler seçecek

Ülkenin güneyindeki Waalwijk kentindeki okulun eski müdürü bir başka okula geçince, yetkililer yeni bir yönetici için ilan verdi ama beklenen oranda iş başvurusu olmadı. Bunun üzerine okul daha fazla adaya ulaşmanın ilginç bir yolunu buldu.

 

Okulda yeni müdürü belirlemek amacıyla, 5 öğrenciden oluşan bir komisyon oluşturuldu.

Çocuklar iş ilanını "Mizah duygusu gelişmiş yetenekli bir müdür arıyoruz", "En zor dersi bile biz okulda partiye çeviriyoruz" ve "Cesaretiniz yoksa elbette biz yardımcı oluruz" yazılı afişlerle hazırladı.

Komisyona seçilen 7. sınıftaki 5 öğrenci, YouTube için bir de film hazırladı. "Gelin size okulumuzu gezdirelim" anonsuyla başlayan videoda öğrenciler, hem müdür adaylarında aranan özellikler sıraladı, hem de okulu tanıttılar.

Okul müdürlüğü için başvuran adayların bilgileri, Juliana van Stolberg ilkokulunun bağlı olduğu vakıf yönetimi tarafından incelenecek. Ön eleme sonrası belirli şartlara uyan kişiler, 5 öğrenciden oluşan komisyon tarafından mülakata alınacak.

Görüşmede öğrencileri ikna etmeyi başaran aday, Hollandaca ve İngilizce çift dilli eğtim veren Juliana van Stolberg ilkokulunun yeni müdürü olacak.

ARANAN ÖZELLİKLER: NEŞELİ, CANA YAKIN, ESPRİLİ

 

Komisyonda yer alan ilkokul öğrencileri Evy, Lena Lynn, Koen, Tygo ve Jisse, Pazartesi günü, mülakat teknikleri ve adaylara soracakları sorular konusunda kısa bir eğitimden geçirildiler.

Öğrencilerin, iş başvuru yapan adaylarda aradığı en önemli özellikler, neşeli, cana yakın ve mizah duygusunun gelişmiş olması. Öğrencilere göre, adayların mülakatta heyecanlanması önemli değil.

Komisyon üyesi öğrencilerden Evy'nin gönlü, yeni ilkokul müdürünün erkek olmasından yana. Çünkü okuldaki öğretmenlerin tamamının kadınlardan oluştuğunu söylüyor.

Noel tatilinden sonra müdür seçimini yapacak olan ilkokul öğrencileri kendilerine güveniyor. Çocukların birçok konuda yetişkinlerden farklı düşündüğünü belirten öğrenciler, bu nedenle işlerinin kolay olacağını düşünüyor.

İletişim sorumlusu van Drongelen, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan ilan ve seçimi çocukların yapacak olması nedeniyle, daha fazla adayın başvuru yapacağını umut ediyor.

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