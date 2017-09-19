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İlkokul öğrencilerine uzayı yanlış anlattılar!

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İlkokul öğrencilerine uzayı yanlış anlattılar!
TC Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1. sınıflar için hazırlamış olduğu ders kitabındaki yanlışlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

Sputnik'de yer alan habere göre, kitabın 'Uzay' başlıklı ünitesinde, Güneş'in en büyük yıldız olduğu, en parlak yıldızın Kutup Yıldızı olduğu gibi pek çok yanlış ifade yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 21.06.2017 tarihinde eğitim aracı olarak kabul edilen ve 1 milyon 552 bin 751 adet basılan İlkokul Türkçe 1 Ders Kitabı’nın Uzay ünitesinde, birçok yanlışa imza atıldığı ortaya çıktı.

'ARKALARINDA IŞIKLI BİR KUYRUK BULUNAN YILDIZLAR…'

‘Gökyüzündeki en parlak yıldızın Kutup Yıldızı olduğu’, ‘Güneş’in en büyük yıldız olduğu’ gibi yanlış ifadelerin yer aldığı kitapta, kuyruklu yıldız ise şu ifadeyle tanımlandı: “Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara 'kuyruklu yıldız' denir.”

Konuyu LinkedIn hesabından duyuran Halit Mirahmetoğlu isimli sosyal medya kullanıcısı, kitabın kaynakçasının 'İsmail Hekimoğlu (2007) 'Uzay' Gökyüzü ve Ötesi, Istanbul – Timaş Yayınları'olduğunu yazdı. Mirahmetoğlu daha sonra yayınevinin kendisiyle iletişime geçerek bu yanlışın kitabın daha sonraki baskılarında düzeltileceğini söylediğini yazdı: “İlerleyen sayfalarda doğru bilgi vermelerine rağmen, ilgili sayfalarda hata yaptıklarını, yeni baskılarda konunun düzeltileceğini, mevcut baskılarda da sticker ile çözüm getireceklerini belirttiler.”

​Mirahmetoğlu paylaşımını “Bugün ben utandım, MEB için utandım, Talim Terbiye Kurulu için utandım, kaynakça için utandım, bu bilgilere maruz kalan çocuklarımız, geleceğimiz için utandım. Ben utandım utanmasına da utanması gerekenler utandı mı acaba? Hiç sanmıyorum… Gökyüzünüz açık olsun, bilimle kalın…” ifadeleriyle sonlandırdı.

NASA’da astrofizikçi olarak çalışan Umut Yıldız ise durumu “Olamaz, MEB İlkokul 1 ders kitabı” sözleriyle eleştirdi.

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