İlkokul öğrencilerinin aşıları tamamlandı: Toplam 2 bin 868 doz aşı yapıldı

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul 1 ve 5'ci sınıf öğrencilerine Aşı Kampanyası kapsamında , KKTC genelindeki ilkokullarda çocukluk aşılarını tamamlanmış olup, bu kapsamda 2868 doz aşı yapılmıştır. Bölgelere göre aşı tablosu aşağıda sunulmaktadır.
Sağlık Bakanlığı olarak çocuklarımızın güvenli aşıya ulaşımını ve aşılanmalarını sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Önümüzdeki günlerde çocukluk aşısı eksik olan çocuklarımıza aşılarını tamamlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Aşı ile önlenebilir hastalıkların önüne geçmek aşılanmayla mümkün olacaktır.
SIRA NO
YAPILAN BÖLGE
M.M.R.
SU ÇİÇEĞİ
TETRAXİM
DİFTERİ
TOPLAM
1
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ
150
133
134
90
507
2
GİRNE BÖLGESİ
204
289
222
-
715
3
GÜZELYURT-LEFKE BÖLGESİ
52
88
117
-
257
4
İSKELE BÖLGESİ
41
43
58
34
176
5
LEFKOŞA BÖLGESİ
235
342
175
461
1213
GENEL TOPLAM
682
895
706
585
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