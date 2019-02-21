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İlkokul öğrencisi, bütün sınıfı zehirledi

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Bursa'da İhsan Dikmen İlkokulu'nda beslenme saatinde ilginç bir olay yaşandı. Bir öğrencinin kendisine kötü davranan arkadaşlarına içerisine sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlkokul öğrencisi, bütün sınıfı zehirledi

Bursa'da İhsan Dikmen İlkokulu'nda beslenme saatinde ilginç bir olay yaşandı. Bir öğrencinin kendisine kötü davranan arkadaşlarına içerisine sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3- G sınıfında öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine kendisine kötü davrandıkları için sıvı yapıştırıcı sıktı. Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelerde tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

 

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