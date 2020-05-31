  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İlkokul ve Okul öncesi kayıtları yarın başlıyor

» »
İlkokul ve Okul öncesi kayıtları yarın başlıyor
İlkokul ve Okul öncesi kayıtları yarın başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokul ve okul öncesi kurumlara kayıtlar, yarın başlıyor.

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’nün, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı okul kayıt tarihlerini Covid-19 pandemi sürecinden dolayı yeniden düzenlemesi çerçevesinde, ilk kayıtlar 1 Haziran- 5 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İlkokul ve okul öncesi kurumlara gerçekleştirilecek kayıt işlemleri, okul kapsam bölgeleri gözetilerek, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, maske kullanımına dikkat edilerek yapılacak.

Kayıtlar, gerekli belgelerle birlikte öğrencilerin velileri tarafından yapılacak; salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında öğrencilerin kayıt sırasında hazır bulunması zorunlu değil.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ de yurtlar karantina süresince ücretsiz!30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:43
  • Çalışanlarını kapı önüne koyan MERİT Sağlık Çalışanlarından para kazanma derdinde30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:58
  • Tatar: Karamsar olmamalıyız30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:36
  • Kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişlerde tek bir standart uygulanmalı30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:15
  • YDÜ yurtlarını ücretsiz açtı! 14 gün karantina YDÜ yurtlarında ücretsiz olacak! #KıbrısRezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:42
  • Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda öğrenci gelişleri ile ilgili kararın Haziran ayı için olduğuna dikkat çekti #Kıbrısrezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
  • Karantina nelere kadir? “Kan döktük” histerisi yeniden hortladı #Kıbrısrezaleti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:19
  • Kıbrıs Sosyalist Partisi Güneyde çalışan emekçiler örgütünün haklı taleplerinin yanındadır30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:17
  • TDP MYK: “Anlaşma Yeniden Yapılanmayı Değil, Mevcut Sistemin Devamını Öngörüyor”30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:12
  • KITSAB, sektör için hükümetten destek talep etti30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti