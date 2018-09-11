İlkokul yerleştirmelerinde ‘Torpil’ dönüyor iddiası

KKTC’ilkokulların başlamasına az bir süre kala kayıtlar ile ilgili hoş olmayan iddialar konuşulmaya başlandı.

KKTC’ilkokulların başlamasına az bir süre kala kayıtlar ile ilgili hoş olmayan iddialar konuşulmaya başlandı. İlkokullara yerleştirilmede torpillerin döndüğü öne sürülürken, Subay çocuklarına öncelik tanındığı belirtildi.

Ali Özaltın yaptığı açıklamada, İlkokullar açılmadan kayıtlarda torpiller dönmeye başladı. İlkokul çocuk yerleştirmelerde torpiller oynuyor. Hakkı olan çocukların yerlerine başka çocuklar yerleştiriliyor. Bazı okullarda kontenjan olmasına rağmen, Okul Müdürünün direktifi ile ilk önce asker subay çocuklarına öncelik veriliyor dedi.

Ali Özaltın açıklamasına devamla, Subay çocuklarının kayıtları yapıldıktan sonra başka bölgelerdeki çocuklar diğer okullara yerleştiriliyor. Halbuki yasa çocuk, kaldığı mahalle ve semte en yakın okula yerleştirilir der. Sanırım konu Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e kadar gitti. Ancak, ya konu ile ilgilenmedi veya oralı olmadı. Ben bu partiye oy vermiş biriyim. Ben torpili sevmem. Ama yasal olarak hakkım olanı isterim ve hakkı olmayanın yerimize girmesini de istemem ifadesinde bulundu.