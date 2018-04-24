İlkokullar arası kompozisyon yarışması

Kooperatif Merkez Bankası'nın (Koopbank) bu yıl 2’ncisini düzenlediği ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen “Üret, tanıt, kazan” konulu ilkokullar arası kompozisyon yarışması devam ediyor. Yarışma, ilkokul öğrencilerinin üretim bilincinin yerleşmesi ve bu çerçevede çocukların hayallerini, beklentilerini de içeren kompozisyonları ile açık ve etkili anlatımla kendilerini ifade etmesini amaçlıyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamada ilkokul 4’ncü ve 5’nci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmanın son başvuru tarihinin 27 Nisan, 2018 olduğu vurgulandı. Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği yarışmada, her katılımcıya katılım sertifikası ve dereceye giren okullara ise plaket verilecek.

Yarışmada birinci gelecek öğrenciye laptop bilgisayar, ikinci gelecek öğrenciye tablet bilgisayar ve üçüncü gelecek öğrenciye ise dijital fotoğraf makinesi ödül olarak verilecek. Mansiyon ödüllerinin de olduğu yarışmanın ödül töreni ise 25 Mayıs, 2018 tarihine gerçekleştirilecek.

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam bölümünden yapılan açıklamada daha detaylı bilgiye Koopbank’ın www.koopbank.com internet sitesinden ve 0533 871 6006 numaralı telefondan ulaşabiliyor.



KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI:

Yarışmanın İsmi ve Teması: “Üret, tanıt, kazan”

Yarışmanın Amacı: İlkokul öğrencilerinin üretim bilincinin yerleşmesi ve çocukların hayallerini de içeren kompozisyon sayesinde açık ve etkili anlatım ile kendilerini ifade etmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle: Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri.



KATILIM KOŞULLARI:

1. Tüm ilkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.

2. Konu, öğretmenler tarafından A4 kağıtlara yazdırılacaktır.

3. Kompozisyonlar sınıf öğretmenleri gözetiminde kendi sınıflarında tüm okullarda bir ders saati süresince yapılacaktır.

4. Okullarda yapılacak yarışma sonrasında okul jürisi yazılan kompozisyonlar arasından değerlendirme yaparak, her okulunu en iyi kompozisyonları 10’unu aşmamak koşuluyla tüm katılımcı öğrencilerin isimlerini, sınıflarını ve okul öğretmenlerini yazacakları katılım forumlarıyla Koopbank Genel Merkezi Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’ne elden veya tahaüütlü posta ile zarf içinde gönderilecektir.

Değerlendirme

1. Değerlendirme alanında uzman seçici kurul üyeleri tarafından yapılacaktır.

2. Seçici kurul üyeleri kompozisyonları 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir.

Ödüllendirme

Yarışmaya katılan ve okul jürisinden geçen tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Dereceye giren ilk 3 öğrencinin ve 3 mansiyon alan öğrencinin okuluna plaket verilecektir.

Ödül:

Yarışma Birincisi Ödülü: Laptop Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Yarışma İkincinin Ödülü: Tablet Bilgisayar, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Yarışma Üçüncüsünün Ödülü: Dijital Fotoğraf Makinesi, Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 1: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 2: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

Mansiyon 3: Okula ve Kazanan Yarışmacıya Plaket

YARIŞMA TAKVİMİ:

Teslim: 27 Nisan 2018, Cuma

Kazananların Açıklanması: 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Ödül Töreni: 25 Mayıs 2018, Cuma